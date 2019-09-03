تابع القصة كاملة.. في المرج.. أب يعذّب ابنه حتى الموت

المرج-العنوان

لقي شاب مصرعه مساء أمس الاثنين، إثر ضربه وتعذيبه من قبل والده في مدينة المرج شرقي بنغازي.

وأوضح قسم البحث الجنائي المرج بأنه وردت إليه، معلومات من عضوٍ مكلّفٍ بمستشفى المدينة العام، مفادها وصول شخص يدعى (ع.ح) ومعه ابنه المدعو (أ.ع.ح) إلى قسم الإسعاف، علما بأن الابن كان متوفياً وعليه بعض أثار التّعذيب، مع انبعاث رائحة كريهة منه.

وبناءً على هذه المعلومات تمّ إخطار النّيابة العامّة، والانتقال الفوري والسّريع لإجراء المعاينة على الجثمان، وأثناء إجراء المعاينة اتضح وجود أثار الضرب المبرح، حيث أمرت النيابة العامة بعرض الجثمان على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

وأفاد والد الطفل (ع. ح) في البداية لقسم البحث إن الطفل وقع من (شرفة الشقة) وبعد أخد الإذن من النيابة العامة للانتقال إلى مكان الواقعة، عثر في الشّقة على أداة تعاطي نوع (كنشة) وبعض ذخائر الأسلحة الحربية وسلاح صيد نوع (خرطوش)، وذلك حسب المكتب الأعلام الأمني بالقسم.

واتضح بعد دخول جنائي المرج إلى أحد الغرف بالشقة، وجود مكان لشخص محتجز، حيث تبين أن الوالد (ع. ح) كان يضعه في هذه الحجرة، ويقوم بتعذيبه وضربه ضرباً مبرحاً حيث تم العثور على إخوة الطفل محبوسين كذلك ولكن في حجرة أخرى.

وواجه الجنائي المدعو (ع.ح) بالأدلة القاطعة، فأعترف بأنه قام بحبس ابنه في الغرفة من يوم الجمعة الماضية وإنه يقوم بسكب الماء الساخن عليه، ويقوم بضربه ضرباً مبرحاً بواسطة “أنبوب مطاطي” و”عصا خشبية” إلى أن فقد الوعي من ليلة البارحة مما أدى ذلك إلى نقله إلى المستشفى.

واستدل البحث الجنائي بإخوة الطّفل، وأفادوا بأن والدهم كان يحتجز أخوهم (أ) في الحجرة، ويقوم بضربه وتعذيبه إلى أن فارق الحياة، وعليه سيتم استكمال الإجراءات القانونية وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف.

الجدير بالذكر، إن هذه القضية تعتبر رقما قياسيا جديدا يضاف إلى سجلات قسم البحث الجنائي المرج، الحافل بالأرقام القياسية فهو يقوم بالكشف عن الجرائم في مدة ساعة ونصف من ورودها، ولا يوجد أي قضية مقيدة ضد مجهول في سجلاته.

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