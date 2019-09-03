شركة سرت تستأنف برامج التدريب السريع (ATP)

بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات استأنفت إدارة التدريب والتطوير بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اليوم الاثنين برامج التدريب السريع (ATP) وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة ناجي احفاف و عضوي مجلس الإدارة بالشركة و مدير إدارة التدريب المكلف و مراقب التدريب الصناعي.

ويعد التدريب السريع (ATP) أحد أهم البرامج التدريبية الخاصة بشركة سرت يتم تنفيذه خلال سنتين في ثلاثة مراحل متنوعة حيث يتم في الفترة التمهيدية دراسة اللغة الإنجليزية ونظم و لوائح الشركة ومهارات السلوك الصناعي وتستمر لفترة 8 أشهر.

وفي المرحلة الأولى يتم دارسة (العلوم الأساسية) والتي تشمل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والسلامة الصناعية وتقنية العمليات ومعدات المصانع وتستمر 8 أشهر.

وفي المرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب العملي يتلقى المتدرب دروسا عملية في المواد الفنية على نفس ظروف العمل والتشغيل في المعامل بحيث يتخرج من البرنامج فيكون مؤهلا للعمل كمشغل أو حرفي جاهز للعمل.

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