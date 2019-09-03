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سلامة: لا نعلم حتى الآن من يقصف “معيتيقة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن البعثة لا تعلم حتى الآن من وراء قصف مطار معيتيقة، مضيفا أن البعثة الأممية ليست قوات حفظ سلام.

وأضاف سلامة في اجتماع عقده وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بمطار معيتيقة، الثلاثاء، أن أغلب الدول توقفت عن دعم ليبيا وباتت تدعم أطرافا بعينها.

وأشار سلامة إلى أنه يعرف أن الليبيين يعانون من إغلاق مطار معيتيقة، مشيرا إلى أنه عاش هذه التجربة في لبنان.

بدوره أكد خبير أسلحة تابع للأمم المتحدة أن القصف الأخير الذي تعرض له مطار معيتيقة تم بقذائف وليس بصواريخ “غراد”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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