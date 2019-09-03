محذرة من تخزينه بالجالونات.. داخلية الوفاق: الوقود قنبلة موقوتة

كشفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، عن نشوب حريق بأحد السيارات في محطة الوقود بمنطقة النجيلة الغربية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الحريق اندلع نتيجة لتعبئة الوقود بالجالونات، لافتة إلى أن رجال الشرطة والأمن والسلامة فرع جنزور تمكنوا من السيطرة على الحريق في أسرع وقت.

وقالت الوزارة، “إن ظاهرة تخزين الوقود والمحروقات تعد من الظواهر السلبية التي انتشرت في ليبيا رغم المخاطر الناجمة عن هذا الأمر، وهي من المسببات الرئيسية لنشوب الحرائق حيث يعد الوقود قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة حاصداً معه خسائر في الأرواح والممتلكات”، داعية المواطنين بعدم تخزين الوقود وكافة المواد القابلة للاشتعال وذلك حفاظاً على سلامتهم.

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