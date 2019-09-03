أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء

المتوسط

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الثلاثاء) ، ارتفاع مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 60.74 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

عيار 24 69.42 دينار $49.24

عيار 22 63.63 دينار $45.14

عيار 21 60.74 دينار $43.09

عيار 18 52.06 دينار $36.93

عيار 14 40.49 دينار $28.73

عيار 12 34.71 دينار $24.62

أوقية الذهب 2,159 دينار $1,532

جنيه الذهب 485.93 دينار $344.72

كيلو الذهب 69,417 دينار $49,244

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