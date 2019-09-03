موغيريني وغراندي يدعوان إلى مساعدة المهاجرين بليبيا

بحثت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجي، فيديريكا موغيريني مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أوضاع المهاجرين حول العالم خاصة المهاجرين في ليبيا وسوريا.

وبحسب مكتب المفوضية في بروكسل، فقد تطرق الجانبان إلى الوضع المقلق الذي يعيشه المهاجرون في مراكز الإيواء وخارجها في ليبيا، وشددا على ضرورة تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشكل وثيق لمساعدة المهاجرين في ليبيا.

وكانت موغيريني أكدت أن توفير بدائل آمنة لعمليات عبور المهاجرين البحر إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال إعادة التوطين والعودة الطوعية من ليبيا أمر ضروري لمنع المزيد من المآسي للمهاجرين.

وشدّدت موغريني، تعليقا على غرق أكثر من 100 مهاجر غير قانوني قبالة سواحل ليبيا الشهر الماضي، على ضرورة وضع حدّ لنظام ليبيا الحالي لإدارة الهجرة غير القانونية، واحتجاز اللاجئين والمهاجرين تعسفاً، لأجل أن يمتثل للمعايير الدولية.

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