تعرف على النقاط الأبرز في مؤتمر سلامة وباشاغا ومعتوق حول مطار معيتيقة

كشف المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة، عن عزم البعثة الأممية لإحالة تقريرا للمدعي العام والمحكمة الجنائية ومجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية حول قصف مطار معيتيقة الدولي.

وقال سلامة -خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد عصر اليوم الثلاثاء مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ووزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق-إن الاستهداف العشوائي لأماكن تواجد المدنيين جريمة حرب لا تزول بالتقادم، لافتا إلى أنه تم التواصل مع بعض الدول المعنية في محاولة لوقف الاعتداء على المدنيين في طرابلس.

وأكد سلامة، أن الأحداث الأخيرة تسببت بتأجيل زيارة للمدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا إلى طرابلس، قائلا ” نعمل بكل الوسائل للوصول لأكبر قدر ممكن من الضمانات لإعادة فتح مطار معيتيقة”.

من جانبه، دعا وزير المواصلات، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين في ليبيا، مطالبا المبعوث الأممي بنقل صورة الأحداث في ليبيا للمجتمع الدولي لإيضاح ما تعانيه ليبيا من استهداف للمنشآت المدنية والمطارات.

وأضاف معتوق، أن فتح مطار معيتيقة مرتبط ارتباطا مباشرا بمساعي المبعوث الأممي مع أطراف محلية ودولية لتجنيبه القصف، قائلا “نحتاج لضمانات أمنية لإعادة تشغيل مطار معيتيقة”.

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