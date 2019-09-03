بالفيديو| المؤقتة تتابع سير العمل والعملية التعليمية بجامعة بنغازي وتأذن لها بالعديد من المشاريع

قرنادة-العنوان

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء، سير العملية التعليمية بجامعة بنغازي مانحا الإذن للشروع في العديد من مشاريعها.

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، أوضاع الجامعة.

ومنح رئيس الحكومة المؤقتة الإذن لإصدار قرار بتخصيص مبلغ مالي وقدره 8,836,551 كمرحلة أولى للجامعة كميزانية تقديرية للصرف على سير العملية التعليمية وتطبيق معايير الجودة من إجمالي 49,800,000 مليون حتى 2022 ميلادي.

ووافق الثني على تغطية تكاليف إنشاء الموقع الإلكتروني للجامعة، بالإضافة إلى الموافقة على فتح المجال لتشغيل مصحة الجامعة والمستوصف الجامعي من خلال الاستثمار لصالح الجامعة.

وفي السياق ذاته، منح الثني الإذن لصرف ما قيمته 9,200,000 لتوفير كافة التجهيزات والمعدات والأدوات المكتبية والقرطاسية للجامعة وفروعها وكلياتها.

وناقش الثني مشاريع الصيانة وإعادة إعمار الجامعة التي تعرضت للضرر من قبل الجماعات الإرهابية من خلال متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 928 لسنة 2018 والقاضي بمنح الإذن بالتعاقد على تنفيذ مشاريع بقيمة 52,848,917 للجامعة.

وحضر الاجتماع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ورئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي، وعميد كلية الطب بالجامعة الدكتور آدم البرغثي.

بالإضافة إلى مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء عبدالرازق الجريبي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس.

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