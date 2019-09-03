دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير العمل والعملية التعليمية بجامعة بنغازي ويأذن لها بالعديد من المشاريع

قرنادة 03 سبتمبر 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة سير العملية التعليمية بجامعة بنغازي مانحا الإذن للشروع في العديد من مشاريعها.

وناقش دولته أوضاع الجامعة خلال اجتماع عقده بالخصوص ضم معالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ورئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي، وعميد كلية الطب بالجامعة الدكتور آدم البرغثي، إضافة إلى مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء الأستاذ عبالرازق الجريبي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء الأستاذ رضا الفريطيس.

ومنح دولة رئيس مجلس الوزراء الإذن لإصدار قرار بتخصيص مبلغ مالي وقدره 8,836,551 كمرحلة أولى للجامعة كميزانية تقديرية للصرف على سير العملية التعليمية وتطبيق معايير الجودة من إجمالي 49,800,000 مليون حتى 2022 ميلادي.

ووافق دولته على تغطية تكاليف إنشاء الموقع الإلكتروني للجامعة، بالإضافة إلى الموافقة على فتح المجال لتشغيل مصحة الجامعة والمستوصف الجامعي من خلال الاستثمار لصالح الجامعة.

وفي السياق ذاته، منح دولة الرئيس الإذن لصرف ما قيمته 9,200,000 لتوفير كافة التجهيزات والمعدات والأدوات المكتبية والقرطاسية للجامعة وفروعها وكلياتها.

وناقش دولته مشاريع الصيانة وإهادة إعمار الجامعة التي تعرضت للضرر من قبل الجماعات الإرهابية من خلال متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 928 لسنة 2018 والقاضي بمنح الإذن بالتعاقد على تنفيذ مشاريع بقيمة 52,848,917 للجامعة. (وال – قرنادة) ع ع

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