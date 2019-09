التفتيش والمتابعة بداخلية الوفاق تؤكد ضرورة تفعيل مكاتبها

المتوسط

أكد مـدير الإدارة الـعامة للـتفتيش والـمتابعة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عـميد الـمهدي ابـوسنينة الـيوم الـثلاثاء، ضـرورة تـفعيل دور مـكتب الـدوريات والـتفتيش والـعمل بـكل قـوة وشـدة وضـبط الـمخالفين للـتعليمات مـن أعـضاء هـيئة الـشرطة والـتفتيش وتـطبيق الـقوانين والـضوابط الـمعمول بـها في الوزارة.

كما شدد في اجتماعه مع رؤساء الـمكاتب ومـدراء فـروع الإدارة الـغربية والـجنوبية والـوسطى، على ضـرورة الـتقيد بـالضبط والـربط وتـنفيذ الـتعليمات وعـدم التقاعس فـي أداء الـواجبات والـعمل عـلى تـقوية الإدارة والـعمل بـروح الـفريق الـواحد.

