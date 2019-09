خلال لقائه السفير.. عماري زايد يؤكد ضرورة عودة الشركات التركية

المتوسط

أكد عضو المجلس الرئاسي الدكتور” محمد عماري زايد”، على ضرورة العمل لاستكمال المشاريع المتوقفة في مجال المواصلات والكهرباء بعودة الشركات التركية وتسريع عمل لجنة مراجعة العقود المتعثرة مع الشركات التركية.

وبحث خلال لقائه سفير دولة تركيا لدى ليبيا “سرحات أكسن”، اليوم الثلاثاء آخر مستجدات الأوضاع في ليبي، وسبل زيادة حجم التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، لاسيما التعليم والعمل على زيادة عدد الموفدين من الطلبة الليبيين إلى تركيا، ليشمل تخصصات العلوم الإنسانية والشريعة الإسلامية.

وأشار “عماري”، خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، للمسار السياسي الذي يعد له المجلس الرئاسي بمشاركة كل مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع لإنجاز مشروع وطني يخرج البلاد من أزمتها الحالية.

واستعرض”، اللقاء، الوضع الدولي والتحركات السياسية للدول المعنية بالملف الليبي، وأهمية التنسيق بين ليبيا والدول الداعمة لها في جهودها لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد وإنهاء حالة التمرد.

