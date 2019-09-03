كاجمان يبحث سبل دعم المجالس البلدية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، اليوم الثلاثاء، مع عميد بلدية القرضة الشاطئ مجدي محمد أبوخزام، لبحث الصعوبات التي واجهتها البلدية أثناء فترة انتخابات البلديات والتي ذللتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء الذي عقد بديوان الرئاسة تناول الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لدعم المجالس البلدية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات.

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