رئيس جامعة سرت يتابع امتحانات طلبة السنة الرابعة لكلية الأسنان 

زار رئيس جامعة سرت مجمع عيادات الأسنان التعليمي، وذلك لمتابعة سير الامتحانات لطلبة السنة الرابعة بالكلية في الجانبين العملي والنظري.

ويشرف على الامتحان العملي بالكلية أساتذة زوار من مختلف الجامعات الليبية بالكليات المناظرة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع عيادات الأسنان التعليمي بسرت، يقدم العديد من الخدمات الطبية لأهالي المدينة، حيث أوضحت البيانات الواردة أن أكثر من 11 ألف مواطن من البالغين وأكثر من 500 من الأطفال ترددوا على المجمع للاستفادة من الخدمات الطبية به، وذلك في الفترة من فبراير 2018 لغاية يونيو 2019.

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