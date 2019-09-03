المؤقتة تقرر إعادة ضريح شيخ الشهداء “عمر المختار” إلى بنغازي

بنغازي-العنوان

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، تعليماته لمركز تنمية وتطوير المدن بالبدء الفوري لإعادة الضريح التاريخي لشيخ الشهداء عمر المختار إلى مكانه السابق بمدينة بنغازي، لما له من رمزية تهم كل أهل المدينة وغيرهم.

جاء ذلك خلال جولة أجراها الثني، الاثنين، رفقة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني وعدد من المسؤولين، جولة تفقدية لعدد من المتنزهات العامة في بلدية بنغازي وذلك لتفقد أوضاعها كونها المتنفس الوحيد لسكان البلدية.

كما أصدر الثني قرارا بالبدء الفوري في إصلاح بعض الطرقات العامة، وإعادة إحياء عدد من المتنزهات العامة في المدينة، مثل حديقة 23 يوليو وحديقة الاستقلال بشارع جمال عبدالناصر سابقا، ووجه الثني أيضا بصيانة الجسر الرابط بين منطقة الكيش وجليانة على الطريق المؤدي لفندق أوزو لما له من أهمية في حل المختنقات.

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