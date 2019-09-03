هيأة التنظيم والإدارة بالقيادة العامة تبحث تسوية أوضاع المنتسبين للقوات المسلحة

بنغازي 03 سبتمبر 2019 (وال)- عقد رئيس هيأة التنظيم والإدارة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الثلاثاء، اجتماعًا ضم رؤساء الإدارات المختلفة بالوحدات التابعة للقيادة العامة.

هذا وناقش اللواء ركن محمد السنوسي نصر خلال الاجتماع، حضره عميد ركن بن عيسى الماجري الذي سلمه رئاسة الاجتماع، وإدارة الآليات العسكرية، وإدارة التدريب، وإدارة التوجيه المعنوي، وإدارة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين، وغيرهم من الإدارات المختلفة التابعة للقيادة العامة، عديد المشاكل التي تُواجه هذه الإدارات، من ناحية الإجراءات الإدارية المتبعة داخل الوحدات العسكرية.

كما ناقش اللواء ركن محمد السنوسي نصر آلية عمل من ناحية تسوية أوضاع المنتسبين للقوات المسلحة، من ترقيات، والرتب العسكرية، واعتماد الرقم الوطني، بالإضافة للرقم العسكري للعناصر التابعة للقوات المسلحة الليبية، وأيضًا تفعيل بعض الفروع وإنشاء فروع جديدة.

وقال عميد ركن بن عيسى الماجري – لوكالة الأنباء الليبية – إنه “في إطار التعاون بين الإدارات المختلفة، وهيأة التنظيم الإدارة، تم عقد اجتماعات خاصة بتنظيم العمل الإداري، فقد تم وضع جدول حددنا فيه مواعيد ثابتة لعقد الاجتماعات، وكان الاجتماع الأول في التاسع من شهر يناير الماضي، واجمعنا مع رؤساء الهيأة والإدارات المختلفة”.

وأضاف عميد ركن بن عيسى الماجري أن “اجتماع اليوم كان مع رؤساء الإدارات التنظيمية داخل المؤسسة العسكرية، وبصدد استكمال باقي الاجتماعات خلال الأسبوع القادم، من أجل الوقوف على العوائق التي تقف دون إنجاز العمل الإداري والعمل على حلها، وهناك بوادر ممتازة لحل هذه الإشكاليات من ناحية استجابة رؤساء الإدارات، وحضورهم للاجتماع ومناقشة جميع المشاكل التي تواجههم بشكل يومي”.

وتابع عميد ركن بن عيسى الماجري : “تأتي هذه الاجتماعات ضمن إطار تنظيم العمل داخل المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلية بعض الوحدات وتنظيم العمل بها على أسس سلمية”. (وال- بنغازي) هـ أ / ر ت

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