الثني يتابع سير العملية التعليمية بجامعة بنغازي ويأذن لها بعدد من المشاريع

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم، بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، سير العملية التعليمية بجامعة بنغازي، مانحا الإذن للشروع في العديد من مشاريعها.

ومنح الثني خلال اجتماع عقده بالخصوص ضم وزير التعليم، ورئيس جامعة بنغازي، وعميد كلية الطب بالجامعة، وعددا من المسؤولين، منح الإذن لإصدار قرار بتخصيص نحو 8 ملايين، و836 ألف دينار، كميزانية تقديرية للصرف على سير العملية التعليمية بالجامعة.

كما منح الإذن لصرف 9 ملايين و200ألف دينار لتوفير التجهيزات والمعدات والأدوات المكتبية والقرطاسية للجامعة وفروعها وكلياتها.

وناقش رئيس الحكومة مشاريع الصيانة، وإعادة إعمار الجامعة التي تعرضت للضرر من قبل الجماعات الإرهابية، من خلال متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الإذن بالتعاقد على تنفيذ مشاريع بقيمة 52 مليونا، و848 ألفا، و917 دينارا للجامعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا