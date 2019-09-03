الثني يبحث إعادة إعمار جامعة بنغازي

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، وزير التعليم فوزي بومريز، ورئيس جامعة بنغازي عزالدين الدرسي، وعميد كلية الطب بالجامعة آدم البرغثي، لبحث سير العملية التعليمية بجامعة بنغازي مانحا الإذن للشروع في العديد من مشاريعها.

ومنح الثني، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، الإذن لإصدار قرار بتخصيص مبلغ مالي وقدره 8,836,551 كمرحلة أولى للجامعة كميزانية تقديرية للصرف على سير العملية التعليمية وتطبيق معايير الجودة من إجمالي 49,800,000 مليون حتى 2022 ميلادي، كما وافق على تغطية تكاليف إنشاء الموقع الإلكتروني للجامعة، بالإضافة إلى الموافقة على فتح المجال لتشغيل مصحة الجامعة والمستوصف الجامعي من خلال الاستثمار لصالح الجامعة.

وفي السياق ذاته، منح الثني الإذن لصرف ما قيمته 9,200,000 لتوفير كافة التجهيزات والمعدات والأدوات المكتبية والقرطاسية للجامعة وفروعها وكلياتها، إضافة إلى مناقشة مشاريع الصيانة وإعادة إعمار الجامعة التي تعرضت للضرر من قبل الجماعات الإرهابية من خلال متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 928 لسنة 2018 والقاضي بمنح الإذن بالتعاقد على تنفيذ مشاريع بقيمة 52,848,917 للجامعة.

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