التفتيش التربوي سبها يعرب عن استيائه من انتقاد تعليم الوفاق للمكتب

أعرب المفتشون بمكتب التفتيش التربوي بسبها، عن استيائهم واستنكارهم لما ورد في بيان وزارة التعليم بحكومة الوفاق المفوضة، والتي أشارت فيه إلى أن إدارة التفتيش التربوي تعمل بشكل عبثي؛ وتسببت في تأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

البيان طالب بضرورة اعتذار الوزارة عن هذا التصريح الذي طال مؤسسة التفتيش التربوي، كما أكد على ضرورة محاسبة ومعاقبة من نشر هذا البيان.

هذا وقالت المفتشة، وردة سالم خليفة، لقناتنا، إن الاعتراض على منشور وزارة التعليم جاء بناء على أن المكتب ليس المسؤول الوحيد عن العملية التعليمية، وأن المفتشين يعملون في ظروف صعبة طوال العام.

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