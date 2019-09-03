بلدية بنغازي تبحث عدد من المواضيع ذات العلاقة بسيّر العمل في البلدية

بنغازي 03 سبتمبر 2019 (وال)- عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري الثلاثاء، اجتماع دوري لمُناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بسير العمل بالبلدية.

هذا ويهدف الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان البلدية، لزيادة وتيرة العمل فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب بحث آلية اعتماد تشكيل لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار بالبلدية.

كما ناقش صقر بوجواري آلية البدء في جباية الرسوم المالية المُقررة قانوناً لصالح بلدية بنغازي، وتفعيل ملف الاستثمار في البلدية، وتشجيع القطاع الخاص من أجل المساهمة في تطوير الخدمات في المدينة. (وال – بنغازي) س م/ ر ت

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