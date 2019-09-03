الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية في نجران

نجران 03 سبتمبر 2019 (وال) – نجحت الدفاعات الجوية السعودية، الثلاثاء، في اعتراض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بحسب قناة “العربية”.

وقبل ساعات، أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا من مدينة عمران باتجاه السعودية.

وقال المالكي إن “محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل”.

وشدد على أن التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وتشير المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من المليشيا الحوثية الإرهابية إلى الخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف.

وتكثف مليشيا الحوثي من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية. (وال – نجران) ع ع

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