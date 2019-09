السفارة الإيطالية تدين الهجوم على مطار معيتيقة

المتوسط

أعربت السفارة الإيطالية في ليبيا، عن إدانتها الشديدة للهجوم الأخير على مطار معيتيقة الدولي.

وقالت السفارة الإيطالية في تغريدة نشرتها على تويتر، “إن الهجوم أدى إلى جرح وتعريض المسافرين المدنيين للخطر، وتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية للمطار، مما يشكل تهديد خطير على أمن وسلامة السفر الجوي”، مؤكدة أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف على الفور، مشددة على أن المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافًا عسكرية.

وأضافت السفارة الإيطالية، تأكيدها في تغريدة أخرى على شجبها للهجمات المتزايدة على البنى التحتية المدنية، داعية جميع الأطراف على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية السكان المدنيين وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية.

