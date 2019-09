وقعت حادثة اندلاع حريق بأحد السيارات بمحطة الوقود بمنطقة النجيلة الغربية نتيجة لتعبئة الوقود بالجالونات إلا أن رجال الشرطة والأمن والسلامة فرع جنزور قد سيطروا على الحريق في أسرع وقت.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المواطنين بعدم تخزين الوقود وكافة المواد القابلة للاشتعال وذلك حفاظاً على سلامتكم وسلامة أبنائهم وعائلاتهم وبأن الوقود متوفر في كافة المحطات ولا داعي لتخزينه.

وحيت الوزارة الجهود التي بذلت من قبل رجال هيئة السلامة الوطنية على تعاونهم المستمر مع مديرية أمن الجفارة وعلى ما قاموا به من جهد في إخماد النيران بالسيارة وانقاد محطة الوقود.

The post اندلاع حريق بأحد السيارات بمحطة الوقود بمنطقة النجيلة الغربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية