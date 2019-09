اجتماع لترشيح مواقع كمحميات لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي

عقدت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وجامعة طرابلس يوم الثلاثاء اجتماعا حول ترشيح مواقع كمحميات لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB)، وذلك تمهيدا لعقد دورة تدريبية في إعداد ملفات لترشيح بعض المواقع الليبية التي يسمح تنوعها الطبيعي والجغرافي بذلك، والإعداد لورشة عمل لمناقشة ترشيح المواقع وإمكانية تطويرها.

وجرى خلال الاجتماع التعريف بمحمية الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) وآلية إعداد ملفات الترشيح، بالإضافة إلى تقديم عرضين الأول عن محمية مسلاتة، والآخر عن موقع بالجبل الأخضر، كما جرى نقاش عام حول محتويات العروض والتوصل لتوصيات للإسراع بإعداد الملفات المعنية.

