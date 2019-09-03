مركز الرقابة.. سيف مُسلّط على “فساد الغذاء”

يقوم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بحملات تفتيش مكثفة مدعوما من جهاز الحرس البلدي طالت عددا من المحال والأسواق والشحنات في الموانئ.

ولم تقف الظروف التي تمر بها البلاد عائقا أمام العاملين بالمركز ورجال الحرس البلدي، بل ازدادت وتيرة عملهم في الآونة الأخيرة.

وشهدت مختلف المناطق والمدن حملات تفتيشية شملت عددا من المحال والصيدليات والأسواق، وبحسب مركز الرقابة فقد تم تسجيل عدد من الملاحظات على المنتجات المستوردة إضافة إلى رفض عدد من الشحنات القادمة من بلدان أجنبية بعد معاينتها .

بدورهم شكّل رجال الحرس البلدي داعما لحملات التفتيش التي طالت أماكن مختلفة في طرابلس والزاوية ومصراتة وسبها والقطرون وغيرها من المدن والمناطق، راصدة مخالفات جسيمة ستكون عواقبها كبيرة في حال وصلت إلى المستهلكين .

ومع أن الإمكانات التي يعمل بها مركز الرقابة والحرس البلدي محدودة، لكن المهنية التي بنوا عليها عملهم جعلتهم سببا في وقاية المواطنين من أمراض تم جلبها من خارج الحدود.

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