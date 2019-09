داخلية الوفاق تبحث مشاكل إدارة أمن السواحل واحتياجاتها

المتوسط

ناقش مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد محمد النويصري، اليوم الثلاثاء، المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل بالإدارة, والوقوف على الاحتياجات لإنجاح سير العمل داخلها.

جاء ذلك في إجتماع عقد مع رؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة، جرى خلاله التطرق لموضوع الزوارق البحرية التابعة للإدارة وآلية تفعيلها وصيانتها, وكذلك أعمال الصيانة لمبني الإدارة الرئيسي, بالإضافة لعدد من المواضيع التي تهم منتسبيها, وتفعيل الإدارة لإنجاح سير العمل بها.

