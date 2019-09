المتوسط

أكد كل من مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجي، فيديريكا موغيريني، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال لقائهما على ضرورة تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشكل وثيق لمساعدة المهاجرين في ليبيا.

وبحسب مكتب المفوضية في بروكسل، فقد تطرق الجانبان إلى الوضع المقلق الذي يعيشه المهاجرون في مراكز الإيواء وخارجها في ليبيا.

وكانت موغيريني أكدت أن توفير بدائل آمنة لعمليات عبور المهاجرين البحر إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال إعادة التوطين والعودة الطوعية من ليبيا أمر ضروري لمنع المزيد من المآسي للمهاجرين.

وشدّدت موغريني، تعليقا على غرق أكثر من 100 مهاجر غير قانوني قبالة سواحل ليبيا الشهر الماضي، على ضرورة وضع حدّ لنظام ليبيا الحالي لإدارة الهجرة غير القانونية، واحتجاز اللاجئين والمهاجرين تعسفاً، لأجل أن يمتثل للمعايير الدولية.

The post موغريني وغراندي يؤكدان ضرورة التعاون لمساعدة المهاجرين في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية