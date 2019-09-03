وصول أدوية لقسم الأمراض السارية بمستشفى الأطفال بنغازي

بنغازي 03 سبتمبر 2019 (وال) – تسلّم قسم الأمراض السارية والمناعة الموروثة في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، اليومين الماضيين، من المركز الوطني والأمراض السارية بطرابلس، أدوية خاصة بمرضى فقدان المناعة المكتسبة “الإيدز” محدودة الكميات.

ووصف رئيس قسم الأمراض السارية والمناعة الموروثة في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، دكتور عبدالله التير، القسم بأنه من أعرق الأقسام على مستوى ليبيا، لافتًا إلى أنه يعمل منذ “40” عام .

التير قال إن قسم الأمراض السارية يغطي مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية وعدد من مناطق ومدن الجنوب .

وأضاف أن القسم يعالج أمراض التدرن الرئوي، والتدرن غير الرئوي، ومرض فقدان المناعة المكتسبة “الإيدز”، ومرض الوباء الكبدي “سي وبي”، ومرض اللشمانيا الحشوية، وأمراض الحصبة و”بوشوكة” والالتهابات الجلدية بأنواعها.

وأشار رئيس قسم الأمراض السارية والمناعة الموروثة، إلى أن أطباء القسم مغيبين كلياً عن الحضور في المؤتمرات العلمية، وعن اجتماعات منظمة الصحة العالمية، كاشفًا بأنه أول من أصدر دليل ” يختص آلية علاج الإيدز للأطفال على مستوى ليبيا”.

ولفت إلى أن القسم بات لا يسع عدد الحالات التي ترد إليه تباعاً من داخل وخارج المدينة وخاصة الحالات “المعقدة”، كما يعاني القسم من نقص في توفير جرعات العلاج بانتظام، ونقص في التمريض الطبي وأطباء الاستدعاء. (وال – بنغازي) ف ع/ ع ع

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