المتوسط

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي ” عبدالسلام كاجمان”، اليوم الثلاثاء عميد بلدية القرضة “الشاطئ”، ” مجدي محمد أبوخزام”، الصعوبات التي واجهتها البلدية أثناء فترة انتخابات البلديات والتي ذللتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لدعم المجالس البلدية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات.

The post كاجمان يبحث الصعوبات أمام الانتخابات في بلدية القرضة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية