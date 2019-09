المتوسط

تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية التونسية يوسف الشاهد، بالمساعدة على استقرار الأوضاع في ليبيا من خلال الدبلوماسية المحايدة والايجابية.

جاء ذلك خلال زيارته إلى معتمدية بن قردان من ولاية مدنين، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المحايدة ستساهم في تعزيز الحركية الاقتصادية و التبادل التجاري و الاقتصادي على المناطق الحدودية الشرقية .

