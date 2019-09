عقوب يبحث مع نشطاء الجبل الأخضر الأوضاع الصحية في البيضاء

المتوسط

التقى وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، أمس، في ديوان الوزارة بالبيضاء، مجموعة من نشطاء وشباب الجبل الأخضر، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة الأوضاع الصحية في مدينة البيضاء وما جاورها، وسبل تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية، للمساهمة في آلية دعم وزارة الصحة، وحل المشكلات الطارئة، وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

وأطلع الوزير النشطاء على سير العمل بالوزارة، وما تم تقديمه من دعم للمرافق الصحية والمنشآت الطبية بالبلدية، والمخصصات المالية الممنوحة لهم من باب التحسين والتطوير والباب الثاني خلال هذا العام، كما استعرض عقوب خلال اللقاء استراتيجية وزارة الصحة لهذا العام، بإعلانه عام الرعاية الأولية بالبلاد، وتوطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة للمواطن، والمشاكل التي يواجهها قطاع الصحة في ليبيا عموما.

