إنهاء استلام الخام المقطوف المستخدم في انتاج اسفلت تعبيد الطرق

أنهى فريق عمل أستلام الخام المقطوف أعماله أمس الأثنين في بنغازي، حيث استلم المنتج الذي من خلاله يتم إنتاج مادة الإسفلت المستعمل في تعبيد الطرق، و الذي سيكون له الدور الكبير في مرحلة الإعمار.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن عملية التفريغ تمت بنجاح بالرغم من عديد من المشاكل الفنية والصعوبات التي واجهها فريق العمل والتي عالجها باقتدار وحرفية كبيرة، مبينا أن من بين أبرز الصعوبات التي واجهتهم صيانة منظومة التسخين الحراري على خط 20 أنش بطول 13 كيلو متر المتضرر، لافتة إلى أنه تم إجراء الصيانات اللازمة من قص ولحام وتركيب صمامات كهربائية ويدوية وصيانة مضخات التدوير، كما تمت صيانة مستودع الزيت الثقيل خلال الشهور الستة الماضية لصالح مصنع الأسفلت التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط ما يسهُم في تشغيل مصنع أسفلت بنغازي المتوقف منذ العام 2011 م.

