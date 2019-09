التقت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث أطلعته على الوضع الإنساني المتدهور في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أحاطت السفير الأمريكي بجهود المفوضية لتوفير المساعدة الضرورية لإنقاذ حياة النازحين واللاجئين في ليبيا.

The post كليمنتس تستعرض جهود إنقاذ النازحين في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية