قامت منظمة “ممكن” في بلدية العجيلات ندوة حول سياسات الشباب، وذلك بالتعاون مع المرصد الليبي للتنمية.

واستهدفت الورشة شريحة الشباب، كما تناولت العديد من المواضيع المهمة، مثل المصالحة وبناء السلام ودعم الشباب، كما تضمنت حلقة نقاش وملء استبيان تقييمي.

