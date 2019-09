أصدرت النقابة العامة للنقل الجوي بيانا بشأن الهجمات المتكررة على مطار معيتيقة الدولي، استنكرت فيه الاعتداءات، ودعت للحفاظ على العاملين بالقطاع والممتلكات العامة.

وأعربت النقابة عن تأييدها للإجراءات التي اتخذت بشأن نقل حركة الطيران إلى مطار مصراتة الدولي حاليا، لتأمين سلامة المسافرين والأطقم الجوية والطائرات وعودة الحركة الجوية للعمل، مطالبة كافة الجهات المسؤولة بعدم عودة التشغيل بمطار معيتيقة إلى حين انتهاء الحرب الدائرة حول طرابلس .

The post «العامة للنقل الجوي» تؤيد قرار نقل حركة الطيران من مطار معيتيقة إلى مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية