بلدية زليتن تناقش مع شركة الكهرباء آلية طرح الأحمال في المدينة

ليبيا – عقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء على محمد ساسي اجتماعاً موسعاً أمس الاثنين في طرابلس مع عدد من أعضاء المجلس البلدي زليتن.

المدير التنفيذي للشركة افتتح الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي للشركة بكلمة رحب فيها بالمجلس البلدي زليتن وأبدى سعادته بحضورهم لتوضيح الكثير من الأمور، متمنياً أن يثمر هذا اللقاء كباقي اللقاءات السابقة مع عدد من البلديات.

وتناول الإجتماع مناقشة العديد من المواضيع من بينها عدد الساعات التي يتم طرحها على البلدية وكذلك مراحل تنفيذ مشروعات النقل والتوزيع والجهد المتوسط القائم منها والمقترح والمنفذ.

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