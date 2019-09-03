المستشار صالح يستقبل رئيس برلمان أفريقيا الوسطى والوفد المرافق له

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مطار الأبرق الدولي مساء اليوم، وفدا من جمهورية أفريقيا الوسطى، ضم رئيس البرلمان، ووكيل وزارة الخارجية، وعددا من الشخصيات المهمة.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، في تصريح لقناتنا، إن المستشار صالح رحب بوفد أفريقيا الوسطى، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار تطوير وتنمية سبل التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وأوضح المريمي أنه من المقرر أن يعقد اجتماع غدا في مقر مجلس النواب بمدينة البيضاء، مع أعضاء وفد أفريقيا الوسطى لبحث سبل التعاون.

هذا وقال رئيس برلمان أفريقيا الوسطى في تصريح صحفي فور وصوله، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين والبرلمانين، مشيرا إلى أن ليبيا دولة مهمة في الاتحاد الأفريقي، وفي حاجة إلى دورها الريادي في أفريقيا، ومن المهم عودة الاستقرار والأمن إليها.

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