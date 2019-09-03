وزير الصحة في الحكومة المؤقتة يلتقي عددًا من شباب وناشطي البيضاء

البيضاء 03 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، عدد من النشاطين وشباب منطقة الجبل الأخضر وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني.

هذا وناقش معالي الوزير خلال اللقاء عقده بمقر ديوان الوزارة في البيضاء، سُبل تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية، للمساهمة في آلية دعم وزارة الصحة، وحل المشكلات الطارئة وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

كما بحث معالي الوزير خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، و عدد من مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، الأوضاع الصحية في مدينة البيضاء وما جاورها.

وأطلع معالي الوزير الناشطين على سيّر العمل بوزارة الصحة، وما تم تقديمه من دعم للمرافق الصحية والمنشآت الطبية داخل نطاق البلدية، والمخصصات المالية الممنوحة لهم من باب التحسين والتطوير والباب الثاني خلال عام 2019.

واستعرض معالي الوزير خلال اللقاء، خطة وإستراتيجية وزارة الصحة لعام 2019، بإعلان عام الرعاية الأولية في البلاد، وتوطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة للمواطن والمشاكل التي يواجها قطاع الصحة في ليبيا عمومًا.

وأشار معالي الوزير إلى أن مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، كان قد أصدر خلال عام 2019، عدة قرارات لصالح قطاع الصحة في بلدية البيضاء، والمتعلقة بإنشاء وتطوير وصيانة وتوسعة عدد من المرافق الصحية ببلدية البيضاء وما جاورها، بقيمه مالية تقديرية تبلغ (62) مليون دينار ليبي، لاستحداث وتطوير المراكز الصحية، ووحدات الرعاية الصحية والعيادات المجمعة، وذلك طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية والعلمية.

كما بحث معالي الوزير سيّر عمل المنشآت الصحية والطبية، والمستشفيات العامة والتعليمية والقروية بالبلدية، وكافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمة اللازمة للمواطنين، وصولا إلى مستوى أداء أفضل يُلبي احتياجات المواطن، وتطوير جودة الخدمة، ووضع الخطط الكفيلة لتنفيذها وفقًا لإستراتيجية ورؤية وأهداف الوزارة.

واستمع معالي الوزير لمطالب شباب وناشطي الجبل الأخضر، والتي تركزت حول متابعة أوجه صرف المخصصات المالية الممنوحة للمرافق الصحية داخل نطاق البلدية، وتحسين الأوضاع الصحية بمستشفى الثورة المركزي التعليمي، وسرعة تنفيذ واستكمال المشاريع الصحية من قبل الشركات المنفذة، ودراسة تقديرات نسب الانجاز من قبل وزارة الصحة، وحلحلة كافة المشاكل الفنية والإدارية العالقة.

وأكد وزير الصحة على دور القيادة الشابة، والمتعلمة في إدارة التغيير “نحو بيئة قيادية شبابية متجددة بالقطاع الصحي الليبي”، لقدرتهم العالية على إدارة التغيير، وتبني الأفكار نحو تحقيق تطلعات وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة.

ونوه وزير الصحة لدور كافة العاملين في المرافق الصحية، وجهودهم المبذولة، وحثهم في الوقت ذاته على بذل المزيد من الجهود، لتوفير الرعاية الطبية للمرضى والمراجعين، وتقديم أفضل الخدمات الطبية، بما يسهم في كسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتجويد الخدمات المقدمة لهم. (وال- البيضاء) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال