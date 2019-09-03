مديرية أمن الكفرة تضع خطة لتأمين محطات الوقود في المدينة

ليبيا – عقد أمس الأثنين اجتماعاً بديوان مديرية أمن الكفرة وذلك بناءً على دعوة مدير أمن الكفرة عقيد خالد حيار لمسؤولي محطات الوقود بالكفرة وهي محطة 810 الخارجية ومحطة البسكري ومحطة الرقبي بالإضافه لمحطة الجوف الغربي الحارة.

المجتمعون ناقشوا ولقاً للمكتب الإعلامي التابع للمديرية أبرز الإشكاليات التي تواجه سير العمل بالمحطات وكذلك وضع آلية عمل يتم من خلالها توزيع الوقود على المحطات وختم الطلبيات بالتنسيق مع لجنة متابعة الوقود بالمديرية وتكليف رجال أمن لتنظيم العمل بالمحطات ومنع حدوث أي مشاكل.

ومن خلال هذا الإجتماع تم التعرف على أبرز العراقيل التي تتسبب في الأزمات المتكررة للوقود بمدينة الكفرة بعد الإستماع لمسؤولي المحطات وتم توثيق هذه الإشكاليات وتعهد مدير الأمن بحلحلة كل هذه الإشكاليات والصعوبات بالتواصل مع الجهات ذات الإختصاص ووزير الداخلية وذلك من أجل توفير الوقود بالمحطات وإنهاء هذه الازمة التي اثقلت كاهل المواطن .

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