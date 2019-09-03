وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة تتفقد سيّر العمل بمستشفى الجغبوب العام

الجغبوب 03 سبتمبر 2019 (وال)- قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة نوري الفسي، بجولة تفقدية لمستشفى الجغبوب العام.

هذا وجاءت جولة نوري الفسي أمس الإثنين، رفقة عضو التفتيش محمد جلهوم، بناء على تعليمات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، حيث شملت الجولة التفتيشية بداية من مركز طبرق الطبي، وبعض المرافق الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية طبرق.

وأطلع نوري الفسي على خدمات مركز الإسعاف والطوارئ بمستشفى الجغبوب العام، لبحث حالة الجهوزية الكاملة، وتحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية، وتقييم الأداء الوظيفي للعاملين بأقسام الإيواء، وغُرف العناية، وأقسام الإسعاف والطوارئ، وذلك وفق إستراتيجية وزارة الصحة لعام 2019.

وتجول نوري الفسي داخل الأقسام، والتفتيش على مخازن الأدوية وخدمات الإعاشة والتغذية والنظافة، كما تفقد إجراءات مكافحة العدوى والسلامة المهنية، وذلك ضمن توجيهات وزارة الصحة لتنظيم سيّر العمل، وتطوير نُظم الطوارئ والخدمات، ومدى توفر الاشتراطات الصحية والقانونية، بهدف تنفيذ النهج الاستراتيجي للوزارة.

وقال مدير إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة نوري الفسي، إنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد تقارير شاملة بشأنها، لمعالي وزير الصحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بهدف تسريع تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات البعيدة عن مراكز المدن، بهدف تخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى. (وال- الجغبوب) ر ت

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