سلامة: مازلنا نجمع المعلومات لمعرفة نوع السلاح ومصدره الذي استهدف معيتيقة

قال المبعوث الأممي، غسان سلامة، إن البعثة ماتزال تواصل جمع المعلومات حول نوع السلاح ومصدره الذي استهدف به مطار معيتيقة فجر الأحد، أثناء وصول طائرة تنقل حجاجا، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأضاف سلامة في مؤتمر صحفي من طرابلس، أن استهداف مطار معيتيقة يعد جريمة حرب وعملا غير قانوني، ولن تسقط بالتقادم، وأن البعثة ستحيل ذلك إلى مجلس الأمن، والمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية.

وفي رده على سؤال حول تثبته من استخدام مطار معيتيقة للأغراض العسكرية كما ورد في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، قال سلامة، إن ذلك كان من أجل أن يقطع أي حجة تتعلق بالموضوع، وهي استخدامه في الأغراض العسكرية.

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