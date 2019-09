المتوسط:

قال المرشح للرئاسة في تونس وأمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، إن أولى الدول التي سيزورها حال فوزه في الانتخابات الرئاسية هما ليبيا والجزائر .

وأكمل عبو، في تصريحات صحفية له، أن ” هذه دول شقيقة وصديقة، أيضا هم شركاؤنا في اتحاد المغرب العربي وأنا أدعو إلى إحيائه و إتمام هياكله”.

