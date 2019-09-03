بالصور.. الشرطة النسائية تعود لطرابلس

لطالما كانت الليبيات جنباً إلى جنب مع شريكهن في الوطن بكافة مراحل بناء ليبيا، إلّا أن الشرطة النسائية اختفت من المشهد الأمني لفترة من الزمن بكافة المدن.

وبعد أن عادت الشرطة النسائية إلى شوارع بنغازي في الشهور الأولى من العام الحالي، بدأت هذه الأيام بالانتشار في طرابلس بمشهد أعاد للعاصمة نوعا من الارتياح وسط احترام وتعاون من المواطنين.

وتشكل عودة الشرطة النسائية عاملا لتحسين المشهد الأمن في طرابلس ولو بشكل طفيف، كما أن وجودها يبعث الارتياح للمواطنات رغم الوضع الأمني الهش الذي تعانيه العاصمة.

ورغم الصعوبات التي تعترض عملهن الذي يتطلب جهدا ومشقة إلا أنهن لم يتوانين في العودة لشوارع المدينة لأداء مهامهن سواء في الطرق والأماكن العامة أو بحفظ الأمن في باقي مرافق المدينة، على أمل أن يتعاون المواطنون معهن ليكون وجودهن علامة فارقة في مدينة لم ترحمها الفوضى والانفلات الأمني.

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