وزير الخارجية التونسي يناقش سبل الحل السياسي للأزمة الليبية مع نظيره الهولندي

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي نظيره الهولندي ستاف بلوك اليوم الثلاثاء.

وتباحثا الوزيران في ابرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها مسارات التسوية لعدد من الأزمات في المنطقة العربية والإفريقية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا ، والتعاون في المنطقة الارو-متوسطية و مكافحة الإرهاب.

كما تطرقت المباحثات إلى مسالة التعاون في مجال الهجرة بحضور الوزيرة الهولندية المكلفة بالهجرة اميكي بروكارس كنول حيث أكد خميس الجهيناوي على أهمية إرساء تعاون في مجال الهجرة الدائرية بما يعزز القدرة التشغيلية خاصة لفئة الشباب وحاملي الشهائد العليا.

