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بني وليد على موعد مع إنترنت “4G”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت خلال الأيام الماضية أعمال التطوير في خدمات الاتصالات الخاصة بشركة ليبيانا، متمثلة في تطوير خدمة الإنترنت من “3G” إلى “4G”.

وتستهدف أعمال التطوير 31 محطة ممتدة من ترهونة الى بني وليد، ومن بني وليد الي مصراتة تحت إشراف شركـة ZTE الخاصة بالاتصالات، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال وتفعيل الخدمات خلال شهر نوفمبر القادم.

يذكر أن مدينة بني وليد تشهد خلال الفترة الحالية عمليات تطوير في خدمات الاتصالات بمختلف الشركات ليبيانا والمدار والـ ltt.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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