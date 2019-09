غسان سلامة: الاعتداء المتكرر على مطار معيتيقة الدولي جريمة لا تسقط بالتقادم

المتوسط:

وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة اليوم إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس وكان في استقباله وزير الداخلية ووزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني.

وبحث الممثل الخاص مع الوزيرين، عقب وصوله، وضع المطار بعد إعلان تعليق الرحلات جراء القصف الذي تعرض له الأحد الماضي ونجم عنه وقوع إصابات بين المسافرين.

كما التقي الممثل الخاص قيادات هيئة الطيران المدني ومطار معيتيقة الدولي وشركات الطيران العاملة في المطار، بحضور وزيري الداخلية والمواصلات.

واستمع منهم إلى سرد مفصل عن أضرار القصف المتكرر التي لحقت بالمسافرين والطائرات والمطار والملاحة بشكل عام.

وأكد الممثل الخاص في مؤتمر صحفي عقده في مطار معيتيقة أن الاعتداءات المتكررة على المطار الذي يعد أحد أهم منافذ ليبيا للعالم أمر غير قانوني ولا أخلاقي وغير مبرر، وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

كما أكد أن البعثة ستبذل ما وسعها لإحاطة الجهات الدولية المعنية، و قام الممثل الخاص، برفقة وزيري الداخلية والمواصلات ومسئولي المطار وشركات الطيران، بزيارة موقع القصف الذي تعرض له المطار يوم الأحد، وأطلع على الأضرار التي لحقت بالطيارة المدنية التي أوصلت مئات الحجاج، وعبر عن إدانته الشديدة لاستمرار القصف وترويع المسافرين ومنتسبي المطار.

