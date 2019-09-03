قزيط: دول العالم لن تستمع لمطالب إستبعاد حفتر قبل هزيمته عسكرياً

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم قزيط أن مسألة دخول القوات المسلحة إلى طرابلس خلال أيام أو ساعات هو حلم كاذب ليس له أي مصداقية حسب تعبيره ، مبدياً أسفه من تصديق بعض الدول الكبرى لما وصفها بـ”الأحلام”.

قزيط قال في تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إنه بعد مرور 5 أشهر على الأوضاع في طرابلس أصبحت هذه الدول تتحدث عن مخاوف من الإستمرار في الصراع وضرورة حل سياسي، مشيراً إلى أن كل من أيد ما قام “حفتر ” (القائد العام للجيش المشير حفتر) هو مسؤول بطريقة أو بأخرى عن الأرواح التي ازهقت من الطرفين.

وتوقع أن يكون خلال الأيام القادمة حل سياسي دون رفع سقف التوقعات لأن الوضع كان أفضل في مارس وأبريل في ظل عدم وجود إرادة حقيقية للمجتمع الدولي لإنجاز حل سياسي في ليبيا، متمنياً من الدول التي تصنف بأنها مهتمة بالشأن الليبي عدم الإهتمام بالبلاد لأنها هي الدول المتدخلة بشكل سلبي في الملف الليبي لإطالة أمد الصراع وطرح الحلول الصعبة حسب قوله.

وأضاف :” الطلب سياسياً لا معنى له إن كنت تريد أن لا يكون حفتر موجود عليك هزيمته عسكرياً وتقضي عليه لكنه لازال موجود ويسيطير على جزء مهم من البلاد، حل سياسي دون أن يكون موجود لن يستمعوا لك الدول الغربية بالتأكيد إلا إذا هزمته عسكرياً لأنه يكون انتهى وإنكسرت شوكته”.

كما وصف مواقف المجتمع الدولي بـ”الباهتة” خاصة بعد أن كان هناك تعويل على المجتمع الدولي في كبح ما وصفها بـ”المغامرات” ، مشيراً إلى أن جزء كبير من المنطقة الشرقية عارض مايقوم به “حفتر” كسهام سرقيوة التي لا يعرف مصيرها للآن لذلك من غير المتوقع وجود أصوات مهمة وكبيرة في ليبيا تدعوا للسلام.

ويرى أن جزء من المشكلة الواقعة سببه إنتظار حل من المجتمع الدولي أو المبعوث الاممي ، مؤكداً ضرورة كسر ماوصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ورده على أعقابه لأنه خيار لا مفر منه وفقاً لقوله.

وأفاد أن التأثير الأكبر في ليبيا هو للدول الإقليمية كونها تتدخل بشكل واضح في ظل صعوبة حل المشكلة في البلاد ، معتبراً أن الحل يصنع في الداخل من خلال رد ما وصفه بـ “العدوان” فمن الصعب الجلوس على طاولة الحوار لأن ماحدث بطرابس لم يتم في فترة توتر سياسي وعسكري إطلاقاً على حد قوله.

قزيط أكد على أن المأزق الكبير في الهجوم على طرابلس بعد المسار الطويل من الحوارات والتفاوضات هو قفل الحل السياسي ومنح الأسبقية للحل العسكري قبل السياسي.

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