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مليون ليبي يستلمون مخصصاتهم من الدولار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي، في تصريح لقناة “218”، الثلاثاء، إن 180 ألف رب أسرة حصلوا على مخصصاتهم من الدولار (منحة أرباب الأسر)، منذ 20 أغسطس الماضي.

وأضاف السيوي أن أرباب الأسر استلموا من المصارف نصف مليار دولار تشمل حوالي مليون فرد مستحق لمنحة الدولار.

وكان السيوي كشف في تصريحات سابقة لـ218 أن “المركزي” وضع خططا لحماية إجراءات صرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019 من التلاعب والتزوير في الأرقام الوطنية.

وقال إن المصرف أنهى مع السجل المدني إجراءات ربط منظومة الرقم الوطني، في محاولة منهم لرصد أي مخالفات قد تحدث قبل الانتهاء من إجراءات المتقدمين للحصول على مخصصات أرباب الأسر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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