الدرسي يعد بحلحلة أزمة المياه والصرف ببلدية طبرق في أسرع وقت

وعد رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة، عوض الدرسي، بـ«حل كل المختنقات التي تواجه بلدية طبرق في المياه والصرف الصحي في أسرع وقت»، خلال اجتماعه صباح أمس، الإثنين، مع المجلس التسييري للبلدية ومحطة التحلية وشركة المياه والصرف الصحي في طبرق.

وقال المجلس البلدي طبرق، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الدرسي ناقش مع رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية وأعضاء المجلس ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات ومدير محطة تحلية المياه «العديد من المشاكل الخاصة بالمياه والصرف الصحي» في البلدية.

وأوضح المجلس البلدي طبرق أن الاجتماع «ناقش مشاكل محطة تحلية المياه وسرعة إنشاء المحطة الجديدة بمنطقة المرصص، وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بهذا المشروع الحيوي، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بمحطات (RO) الموجودة بفروع (القعرة وبالخاثر وعمر المختار والمرصص وكروم الخيل) وحل المشاكل الفنية والإدارية لهذه المحطات التي ستسهم في توفير المياه لهذه الفروع».

وأضاف أن الدرسي تطرق خلال اجتماعه مع المسؤولين في بلدية طبرق إلى «المشاكل المتعلقة بشركة المياه والصرف الصحي ومشكلة إغلاقها، وما ترتب عليها من نقص المياه وانفجار الخطوط الرئيسية، الذي ألقى بظلاله على سكان المدينة وأدخلها في نقص كبير للمياه. كما تم مناقشة محطات الرفع والمحطة الرئيسية في العودة وإيجاد الحلول لتسليمها إلى شركة المياه والصرف الصحي».

وعقب الاجتماع زار رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، المهندس عوض الدرسي، محطة الرفع رقم 7 بحي عبدالمنعم رياض، رفقة مهندسي المشروعات بالمؤسسة، وعضو مجلس النواب المهندس مفتاح الشاعري، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس نصر شرح البال، ومدير شركة المياه والصرف الصحي المكلف، محمد أمحمد.

وأشار المجلس البلدي طبرق إلى أن الدرسي قام «بإعطاء التعليمات الفورية بتشغيل المحطة لرفع المياه من أمام عمارات الستارة إلى محطة العودة الرئيسية بعد أن توقفت بفعل فاعل»، بينما «وعدت بلدية طبرق بتقديم كل ما يلزم للعامل الموجود بالمحطة».

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