قاسم: خفر السواحل تمكن من إنقاذ 108 مهاجر غير شرعي شمال مدينة صبراتة

ليبيا – أعلن المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم اليوم الثلاثاء إنقاذ 108 مهاجر غير شرعي بينهم نساء وأطفال شمال مدينة صبراتة.

قاسم قال في تصريح خاص لـ” المختار العربي” أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 17 ميل شمال صبراتة،مشيرا إلى أنه بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية الزورق تليل أمس الاثنين من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 108 مهاجر غير شرعي من بينهم 88 رجل و13 امرأة و7 أطفال.

ولفت المتحدث باسم البحرية إلى أنه جرى نقل المهاجرين إلى مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل،مؤكدا أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين تم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية ومركز إيواء النصر.

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