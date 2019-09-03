عقيلة: أفريقيا الوسطى تدعم “الشرعية” في ليبيا

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مطار الأبرق الثلاثاء، رئيس برلمان جمهورية أفريقيا الوسطى والوفد المرافق له.

وقال صالح في تصريح إن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على العلاقات المتميزة مع أفريقيا الوسطى، وسيكون هناك تعاون في جميع المجالات خاصة مع وزارة الخارجية وبين المجلسين في ليبيا وإفريقيا الوسطى.

وأكد عقيلة صالح أن هناك علاقات قديمة بين البلدين، واتضح أن أفريقيا الوسطى موقفها داعم للشرعية في ليبيا، مبينا أنها حريصة على التعاون في حل الأزمة الليبية.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الوفد سيطلع بنفسه على أن في ليبيا مجلس نواب و”حكومة “شرعية وقوات مسلحة نظامية وأجهزة أمن نظامية فاعلة”.

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